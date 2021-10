VÍDEO: Veja o gol do Avaí na vitória sobre o Cruzeiro em Florianópolis

O Cruzeiro disse adeus a qualquer chance de acesso a ser derrotado pelo Avaí por 1 a 0, gol de Lourenço, nesta sexta-feira, 22 de outubro, pela 31ª rodada da Série B. Com o resultado, a Raposa segue na 12ª colocação, com 39 pontos, podendo chegar no máximo a 60 se vencer todos os jogos, algo improvável pelo desempenho da equipe em campo. Veja o gol no vídeo acima.

O Leão chegou aos 53 pontos, subindo para a terceira posição e ficando firme na busca por uma vaga na Série A de 2022.

A partida foi de baixo nível técnico, com o Cruzeiro tendo poucos momentos bons no jogo, mas levando outro gol de jogada aérea, o 20º nesta temporada, dos 47 sofridos.

Para um possível acesso, todos os times do G4 teriam de parar de pontuar e a Raposa vencer seus últimos sete jogos na competição. A performance do time azul mostra que é melhor pensar na Série B de 2022 com calma e planejamento.

Próximos jogos

A Raposa recebe o Remo na quinta-feira, 28 de outubro, às 21h30, no Mineirão. O Avaí encara o Operário-PR na sexta-feira, 30, às 19h, em Ponta Grossa, no Paraná.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo vai jogar a Série B pela terceira vez seguida-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

