VÍDEO: veja o gol do Avaí na vitória sobre o Cruzeiro em Florianópolis

O Avaí venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, pela 31ª rodada da Série B. O gol do triunfo foi marcado por Lourenço, já no segundo tempo. Com o resultado, a Raposa praticamente disse adeus ao sonho de voltar à elite do futebol brasileiro e segue na 12ª colocação, com 39 pontos, podendo chegar no máximo a 60 se vencer todos os jogos que restam. Já o Leão soma 53, agora na terceira posição, na luta pelo acesso e também pelo título. Veja o gol no vídeo acima

E MAIS:

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo, ao que tudo indica, vai jogar a Série B pela terceira vez seguida (Bruno Haddad/Cruzeiro)

E MAIS:

Saiba mais