Vídeo: veja o gol do América-MG na vitória sobre o CRB

Envolvido em duas competições, Série B e Copa do Brasil, o América-MG “virou a chave” após duelar com o Palmeiras, pelo jogo de ida das semifinais do mata-mata(1-1), e venceui o CRB, por 1 a 0, gol de Juninho, pela 31ª rodada da segunda divisão nacional. O duelo foi neste sábado, 26 de dezembro, às 18h30, no Independência, em BH.

O Coelho chegou aos 60 pontos, passando provisoriamente a Chapecoense, se mantendo firme na luta pelo título. A equipe mineira tem 11 pontos de vantagem para o quarto colocado, o Juventude.

O time de Lisca colocou uma equipe alternativa, pensando no duelo diante do Verdão e mostrou a força do seu elenco.

O CRB ficou na 14º, com 37 pontos e tem uma situação complexa, já que estava lutando pelo acesso e agora vê os times do Z4 se aproximando, iniciando uma luta contra o rebaixamento.

O Coelho volta a campo na quarta-feira, 30 de dezembro, contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Pela Série B, a equipe mineira encara no dia 2 de janeiro, o Guarani, em Campinas, às 21h. O CRB vai até Florianópolis enfrentar o Avaí, na terça-feira, 29 de dezembro, às 19h15, na Ressacada.

O Coelho está perto de conseguir sua vaga na Série A após vencer o CRB-(Mourão Panda/América-MG)

