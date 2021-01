VÍDEO: veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Sampaio Corrêa

Com muito sofrimento e suor, o Cruzeiro voltou a vencer na Série B. A Raposa derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, gol de Willian Pottker, nesta sexta-feira, 8 de janeiro, no Castelão, em São Luis, capital do Maranhão.

A Raposa marcou seu tento logo no início do jogo, mas outra vez optou por uma postura reativa na maior parte do jogo e ainda contou com a perda de Pottker, expulso, prejudicando o time, que jogou quase toda a segunda etapa com um homem a menos.

O time maranhense não conseguiu a igualdade por estar em uma noite ruim no seu ataque, principalmente com o artilheiro Caio Dantas, que não vai às redes há mais de um mês.

Com o triunfo, o time azul voltou para a 11ª posição, com 44 pontos, ficando a oito pontos da zona do rebaixamento. Já o Bolívia Querida caiu para 9º, com 45, se distanciando do G4.

O duelo no Maranhão foi muito duro, mas a Raposa conseguiu os três pontos-(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

