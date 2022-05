VÍDEO: veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio pela Série B

No duelo dos maiores campeões da Série B, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0, gol contra de Rodrigo Ferreira, e chegou aos 13 pontos, assumindo a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 8 de maio, pela sexta rodada da competição, no Independência. Veja o gol do jogo no vídeo acim

Todavia, o time do sul também é candidato ao acesso, pois demonstrou que tem força para encarar qualquer time da segunda divisão nacional. O Grêmio ficou com 10 pontos na classificação e está na quarta colocação, ainda dentro do G4.

O Cruzeiro entra em campo pela Série B no dia 15 de maio, às 16h, contra o Náutico, no Aflitos, pela sétima rodada da competição, no Recife. Já o Grêmio encara o Ituano, em Itu, na segunda-feira, 16, às 20h. Antes, o Cruzeiro tem o duelo de volta pela Copa do Brasil contra o Remo, quinta-feira, 12, em BH.

O Cruzeiro de Edu conseguiu levar a melhor sobre o Grêmio, assumindo a vice-liderança da Série B-(Staff images/Cruzeiro)