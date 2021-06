Vídeo: veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil

Com dificuldades, o Cruzeiro venceu a Juazeirense por 1 a 0 gol de Bruno José, e ficou em vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado nesta quinta-feira, 3 de junho, no Mineirão.

Com o resultado, a Raposa precisa apenas de um empate no jogo de volta, na próxima semana, contra os baianos para avançar às oitavas de final do maior mata-mata nacional.

O jogo foi no ritmo do feriado: sem inspiração das duas equipes e com o Cruzeiro lento, sem força ofensiva, apesar de ter uma equipe mais qualificada e com mais ritmo de jogo que o rival. Veja o gol no vídeo acima.

Bruno José “salvou” a Raposa de ficar apenas no empate com o time baiano-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

