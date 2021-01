VÍDEO: Veja como foi a classificação do Flamengo contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20

A equipe do Sub-20 do Flamengo avançou para semifinal do Brasileirão da categoria. Após perder no tempo normal para o Fluminense, por 3 a 1, a equipe rubro-negra desbancou o Tricolor nos pênaltis (por 4 a 1). Na ida, na Gávea, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, o que fez com que o resultado do Tricolor nesta segunda-feira levasse a decisão às penalidades.

Agora, o Flamengo encara o Athletico-PR. Clique no player acima e veja como foi a classificação.

Flamengo eliminou o Fluminense no Brasileiro Sub-20 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

