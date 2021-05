VÍDEO: Veja a festa dos jogadores do Flamengo com a taça do Campeonato Carioca de 2021

Os jogadores do Flamengo fizeram a festa no gramado do Maracanã após a conquista de mais um troféu. Neste sábado, a equipe derrotou o Fluminense por 3 a 1 e faturou o tricampeonato estadual. É o terceiro título do Flamengo no ano de 2021. Anteriormente, o Rubro-Negro levou o Brasileirão e a Supercopa do Brasil. Clique no player acima e veja a celebração do elenco flamenguista.

Flamengo é campeão do Cariocão de 2021 (Foto: Fernando Salles/W9 Press/LancePress!)

E MAIS:

Veja também