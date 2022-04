VÍDEO: veja a discussão entre Gabigol e Paulo Sousa na final do Carioca perdida pelo Flamengo

O Flamengo abriu o placar diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, mas ficou no empate em 1 a 1 e acabou ficando vice-campeonato do Carioca. Quem marcou o gol inaugural do jogo foi Gabigol, o que acabou culminando numa discussão com o técnico Paulo Sousa na comemoração. Veja acima.

Na entrevista coletiva, o Mister comentou sobre a situação.

– Liderança vai se fazendo. Eu procuro liderar com respeito pelos outros e ser o mais educado possível. O que aconteceu com o Gabi é natural. É o calor do jogo. Ele quer ganhar. Naquele momento, o posicionamento dele não era o mais correto e eu falei – afirmou o treinador do Flamengo ainda no Maracanã.

Já neste domingo, o Flamengo deixa o Campeonato Carioca para trás e passa a focar na Copa Libertadores. A delegação embarca para Lima, no Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, na estreia da fase de grupos.

Gabi na comemoração do gol contra o Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

