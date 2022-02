VÍDEO: Vasco vence o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca; veja os melhores momentos da partida

O Vasco voltou a vencer em São Januário depois de mais de três meses. A equipe jogou bem e derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 2, na Colina Histórica. Nene, duas vezes, e Raniel marcaram para os donos da casa, enquanto Samuel Granada balançou a rede em duas oportunidade para o Carrossel da Baixada. Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma sete pontos em três jogos pelo Estadual. Confira os melhores momentos do confronto no vídeo acima!

Raniel marcou mais um com a camsia do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)

