Edição Da Semana

A estreia do Vasco no Campeonato Carioca ficou marcada por uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo do clube, morto em 8 de janeiro. Antes do apito inicial, os jogadores entraram no campo de São Januário com camisas com uma imagem do ex-jogador e uma fita de luto. Além disso, ninguém usou a número 10 no duelo contra o Madureira.

O minuto de silêncio foi acompanhado da entrada da neta de Dinamite, que colocou uma camisa com o número 10 no centro no gramado. A última homenagem foi após o início da partida. Aos 10 minutos, o duelo foi paralisado e jogadores de ambos os clubes aplaudiam, enquanto a torcida gritava: “Ah, é Dinamite!”. Veja os momentos no vídeo acima.





Torcida do Vasco homenageia Roberto Dinamite (Foto: Joel Silva/LANCE!)

