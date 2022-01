VÍDEO: Vasco empata com o Boavista no Campeonato Carioca; veja os melhores momentos da partida

O Vasco atuou pela primeira vez em São Januário na temporada e teve a chance de sair com a vitória. No entanto, após abrir o placar com Raniel, a equipe cedeu o empate ao Boavista, que marcou com Waguinho. Com o resultado, a equipe poder perder a liderança do Campeonato Carioca neste domingo e ser ultrapassada por Madureira e Bangu. Confira os melhores momentos do confronto no vídeo acima!

E MAIS:

Vasco e Boavista ficam no empate por 1 a 1 (Rafael Ribeiro/Vasco)

E MAIS:

Saiba mais