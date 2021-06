Vídeo: Urso invade carro e assusta professora nos EUA

A professora Mary Jane Yarbrough, que havia deixado seu carro destrancado na noite anterior em frente ao local onde estava hospedada na cidade de Gatlinburg, no estados do Tennessee, nos Estados Unidos, foi surpreendida ao encontrar um urso no seu automóvel.

Um vídeo do episódio inusitado foi gravado. Nele, é possível ver um policial se aproximando do veículo de Mary, enquanto destrava as portas. Em seguida, o urso foge de dentro do carro pela porta do motorista em direção à uma área de mata.

De acordo com a educadora, a descoberta do animal aconteceu logo cedo, quando foi acordada pelo barulho de uma buzina. O som vinha do seu automóvel, que ficou destrancado na noite anterior.

Antes de notar a presença do urso, Mary acionou a polícia, achando que uma pessoa estaria presa dentro do seu carro. A identidade do urso só foi constatada quando os policiais chegaram ao local.

