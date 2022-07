Vídeo: Ucranianos destroem armamentos russos e prometem um ‘inferno’ para os invasores

A filmagem mostra como os soldados ucranianos estão destruindo os invasores russos enquanto prometem submetê-los a um inferno até que deixem seu país.

Não está claro onde exatamente na Ucrânia a filmagem foi feita, mas foi obtida da 14ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Terrestres Ucranianas na noite de sexta-feira, 15.

A 14ª Brigada Mecanizada Separada disse em um comunicado: ‘Não há melhor visão do que fogo queimando o inimigo! Eles não esperam o inferno bíblico, eles vão queimar vivos no inferno que vamos providenciar para eles – dia e noite, quase todas as horas!’

‘Os soldados principescos queimam a abominação! Tudo será – Ucrânia!’

As imagens e o comunicado também foram retransmitidos pelas Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia.