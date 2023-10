VÍDEO: Turistas franceses escapam de explosão em albergue australiano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/10/2023 - 3:33 Compartilhe

Um vídeo de cair o queixo captura o momento em que dois turistas escapam com vida após a explosão de uma bateria de lítio dentro de um albergue australiano.

Os viajantes franceses são vistos do lado de fora de seu quarto no albergue Mad Monkey, em Sydney, na quarta-feira, quando de repente correm para um local seguro – com chamas literalmente atingindo seus calcanhares.

A explosão forçou 70 pessoas a saírem às ruas no bairro de Potts Point – enquanto quase duas dúzias de bombeiros lutavam contra o incêndio violento.

“Eu literalmente peguei o essencial – passaporte, telefone e estava com meu laptop na mão e desci as escadas”, disse Mark Petrie, hóspede do albergue.

“No início você não reage, o que é ruim”, disse ele. “Mas então você começa a sentir cheiro de fumaça e pensa: ‘Ok, este é o nosso momento e devemos ir agora!’

As autoridades disseram que um dos mochileiros franceses sofreu pequenas queimaduras nas pernas, mas ninguém ficou gravemente ferido.

“Todos foram evacuados daquela propriedade muito rapidamente, o que ajudou os bombeiros a entrar e controlar o incêndio muito rapidamente”, disse o gerente de serviço do Fire and Rescue New South Wales, Grant Rice, ao canal.

“Os mochileiros daquela região nem sempre falam inglês”, disse ele. “Então, a administração realmente ajudou o Fire and Rescue a manter essas pessoas afastadas e elas ficarão fora por algum tempo.”

Autoridades disseram que um dos viajantes franceses, que não foi identificado, tentou apagar as chamas com um extintor, mas não conseguiu controlar o fogo antes que os bombeiros aparecessem.

A FRNSW disse que acredita-se que uma bateria de lítio carregada dentro da sala seja a responsável pelo incêndio – um dos 149 incêndios relacionados a baterias em Nova Gales do Sul até agora neste ano, com pelo menos 22% deles envolvendo baterias em e-bikes e scooters.

O número representa um aumento de 16% em relação ao ano passado.

