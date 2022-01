Vídeo: Turista viraliza na internet após relatar abordagem de ambulantes em Salvador

Um vídeo do turista Kadu Pacheco em Salvador (BA) viralizou nas redes sociais. O morador do Rio de Janeiro contou sobre a abordagem de ambulantes no Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais famosos da capital baiana.

“Tem 10 minutos que eu estou andando aqui e já pintaram meu braço. Falaram que se eu não pintasse meu braço, era como [se fosse] fake news que eu vim para Bahia. Pintaram minha perna. Me cobraram nisso R$ 25, porque eu chorei, tá (sic)? Porque iam cobrar R$ 50 pela pintura, sendo que não pedi [para ser pintado], ninguém me falou que era esse preço”, contou Kadu.

De acordo com o turista, ele também foi “convencido” a comprar alguns colares. “Eu falei: ‘moço, eu nem tinha te pedido, eu não queria’, mas não adiantou, ele [ambulante] começou a engrossar, eu falei: ‘vamos correr daqui'”.

Conforme Kadu, ao todo, ele gastou R$ 119 “em leves extorsões”. “Meu saldo quando cheguei em casa: braço pintado, fitinha do Senhor do Bonfim… Esse colar aqui, que é bonitinho (sic), tem até um berimbau na ponta. Só que o problema é que eles têm que perguntar se a gente quer”, comentou.

Apesar do inconveniente, Kadu afirmou que amou conhecer a capital baiana. “Pelo menos a vista é bonita”, brincou.

