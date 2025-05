VÍDEO: Turista fica preso após cavar buraco na areia de Copacabana

Um turista americano ficou preso nas areias da praia de Copacabana após cavar um buraco e não conseguir mais sair. A cena de “resgate” foi registrada em vídeo por cidadãos presentes no local.

As filmagens mostram o estadunidense soterrado até a altura do peito, com diversas pessoas à volta. Alguns banhistas se juntam para ajudar o estrangeiro, retirando o excesso de areia e puxando-o. Em determinado momento, ele chega a pausar o demorado processo para tomar uma cerveja.

Um turista americano cavou um buraco nas areias de Copacabana, Rio, e não conseguiu mais sair. Banhistas ajudaram e conseguiram retirá-lo. No final feliz, ele agradeceu o apoio. pic.twitter.com/ofxA5Kj0VB — Eliana Lima (@elianalima) May 16, 2025

Apesar da comoção geral, a história acaba de maneira feliz e o americano finalmente é retirado do buraco. As pessoas que observavam a ação comemoram com gritos e palmas. Por fim, o turista sorri e agradece o público.