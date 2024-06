Vídeo: tubarão-branco é flagrado se alimentando de baleia-piloto na Austrália

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 11:11 Para compartilhar:

Um tubarão-branco atacou uma baleia-piloto em um local próximo à praia na região de Dunsborough, na Austrália, no dia 27 de abril. Imagens do animal se alimentando da presa foram compartilhadas nas redes sociais e viralizaram.

Na gravação, vista de cima, é possível ver o momento em que o tubarão se aproxima da baleia, que já está morta e sangrando no mar. O animal passa a morder a presa a poucos metros de distância da praia.

De acordo com Amelia, responsável pelo perfil que fez a publicação do vídeo, a baleia pertencia a um grupo de 160 animais que encalharam no dia anterior, das quais 29 morreram.