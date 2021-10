VÍDEO: Treino do Santos tem homenagem ao Outubro Rosa

O Santos deu sequência nesta quarta-feira (20) à preparação para o jogo contra o América-MG, às 17h do próximo sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. E nas atividades no CT Rei Pelé, os jogadores vestiram camisa lançada no início deste mês em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Assista no vídeo acima!

E MAIS:

FOTO: Divulgação/Santos FC

E MAIS:

Saiba mais