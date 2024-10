Vídeo: tornados que precedem furacão Milton chegam à Florida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 12:55 Para compartilhar:

As autoridades americanas alertaram para a presença de um tornado no condado de Broward, na Flórida, nos Estados Unidos da América, durante a manhã desta quarta-feira, 9. O fenômeno meteorológico precede a chegada do furacão Milton no estado e imagens da coluna de ar foram compartilhadas nas redes sociais.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA informou sobre a presença de um tornado nas proximidades da rodovia interestadual 75. “Procure abrigo imediatamente”, pontuou a entidade.

Confira o vídeo:

BREAKING: Hurricane Milton is already causing tornados in Broward County Florida. A tornado threat is expected to intensify this afternoon, exacerbating the ongoing hurricane disaster. pic.twitter.com/9NidMuTOhj — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 9, 2024

Em outra publicação, o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA pontuou que confirmou inúmeros relatos de tornados no sul da Flórida. Conforme o órgão, três estão ativos no momento, incluindo uma coluna de ar nas proximidades de Clewiston.

Segundo a entidade, mais fenômenos como este podem ocorrer ainda hoje em decorrência da passagem do furacão Milton, que chegou na categoria cinco e é considerado o pior em 100 anos. As autoridades recomendam que, durante alertas de tornados, cidadãos entrem em seus abrigos, como porões e corredores de residências distantes de janelas.

Furacão Milton

Com força capaz de atingir a categoria máxima em um intervalo de menos de 24 horas, o furacão Milton pode ser considerado o pior em 100 anos a afetar os Estados Unidos. Ele é o terceiro com grande potencial de destruição que chega ao país em pouco mais de três meses.

O furacão Milton ganhou força na segunda-feira, 7, sobre o Golfo do México que, segundo o “ClimaTempo, está com as águas de 1°C a 2°C acima da média, esse calor contribuiu para que a tempestade e a velocidade do vento se intensificassem.

As autoridades da Flórida intensificaram na terça-feira, 8, os pedidos de evacuação antes da chegada do furacão. A preocupação em relação ao Milton se dá pelo fato de o furacão Helene ter passado pela região há 10 dias e deixado mais de 234 mortos. “Toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou aviso”, afirmou o governador Ron DeSantis.

O presidente Joe Biden afirmou que o furacão Milton pode ser “a pior tempestade na Flórida em um século” e pediu aos norte-americanos em áreas de risco que se retirem. “É uma questão de vida ou morte”, alertou.

A baía de Tampa, na Flórida, não sofria um grande impacto de furacão fazia mais de um século. Com o Milton, pode enfrentar ressacas de 2,4 e 3,6 metros, representando o maior risco de inundações na área.