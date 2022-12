VÍDEO: torcedor argentino tatua ‘Messi’ na testa

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 23/12/2022 - 17:16 Compartilhe





Empolgado o título da Copa do Mundo, um argentino resolveu passar um pouco dos limites ao tatuar a palavra ‘Messi’ na testa, ‘D10S’ (Deus, em espanhol, mas com o número 10 em vez das letras “i” e “o”) em uma bochecha e as três estrelas alusivas aos três títulos da Argentina.

Além do título, o camisa 10 argentino levou o prêmio de melhor jogador da competição. O craque perdeu a artilharia para Mbappé, que marcou três gols na final. Lionel terminou a Copa do Qatar com sete gols marcados e se tornou o primeiro a balançar as redes em todas as fases do mata-mata.



