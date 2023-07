Vídeo: Thomaz Costa é flagrado em ‘pegação’ com duas mulheres ao mesmo tempo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 11:02 Compartilhe

Depois de chegar ao fim seu relacionamento com a cantora Tati Zaqui, marcado por acusações de agressões, o ator Thomaz Costa foi flagrado curtindo a vida de solteiro durante uma festa realizada em São Paulo.

O ator, que marcou presença na festa de aniversário da DJ Nathi, foi visto aos beijos com duas mulheres ao mesmo tempo. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-namorado de Tati Zaqui aparece escorado em uma parede enquanto troca carícias com as moças.

Assista ao vídeo:

🚨CABARÉ DA DJ NATHI: Thomaz Costa beijando duas meninas na festa 🔥 pic.twitter.com/YxQ8advK0g — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) July 7, 2023

