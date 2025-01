Vídeo: teto do shopping Center Norte desaba após forte chuva em SP

Parte do teto do Shopping Center Norte, localizado na zona norte de São Paulo, desabou na tarde desta sexta-feira, 24, após as fortes chuvas que afetaram a cidade.

Teto do shopping Center Norte pic.twitter.com/xqO1YudzLm — Glauber Macario (@glaubermacario) January 24, 2025

A cidade entrou em estado de alerta “severo” para chuvas, raios e ventos no município. Pela primeira vez, os paulistanos receberam o aviso em uma notificação enviada a seus celulares, que são identificados por meio de um rastreamento de geolocalização autorizado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Os efeitos da chuva causaram a queda de energia em 121.753, segundo número atualizado às 16h30 pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, e representa 2,19% do contingente atendido. A falta de luz é um problema persistente em dias chuvosos na capital, e chegou a afetar 2 milhões de endereços em outubro de 2024.

Em nota, o Shopping Center Norte informou que algumas áreas do empreendimento estão isoladas.

“As medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que apesar da ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas”, diz o comunicado.