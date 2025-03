VÍDEO: Terremoto na Tailândia surpreende casal em piscina com borda infinita

O terremoto que atingiu a Tailândia provocou ondas enormes em uma piscina de borda infinita localizada no topo de um prédio, conforme mostra um vídeo de câmeras de segurança compartilhado nas redes sociais. Os tremores começam enquanto um casal relaxa em um colchão inflável flutuante na piscina.

Nas imagens, o casal está inicialmente relaxado e parece dormir durante uma tarde ensolarada. Após o início lento dos tremores, ambos levantam as cabeças. O homem segura firma na borda da piscina. Conforme o terremoto fica mais intenso e as ondas mais altas, ambos saem com dificuldade da piscina.

A água chega a cobrir toda a parte fora da piscina enquanto o casal e mais pessoas em volta correm para dentro do prédio. Aos poucos, o movimento desacelera e o local retorna a calma anterior. Assista:

Terremoto en tailandia desde la altura de un edificio, que locura#earthquake #Terremoto pic.twitter.com/mGQS5Ts5W3 — ¿Por qué es tendencia Colombia? (@TendenciaenXHoy) March 29, 2025

Número de vítimas do Terremoto ainda é incerto

O número total de mortos ainda é incerto enquanto novas atualizações aumentam a cifra rapidamente. A quantidade de mortos no entanto já ultrapassa 1.600.

O epicentro do tremor foi localizada a 16 quilômetros da cidade de Sagaing, em Mianmar, a uma profundidade de 10 quilômetros, por volta das 12h50 locais (3h20 de Brasília), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi seguido por um tremor secundário de 6,4 graus de magnitude na mesma região poucos minutos depois, também a uma profundidade superficial de 10 km.

O sismo atingiu com força o norte da Tailândia e também a capital Bangcoc, a quase 1.000 quilômetros de distância do epicentro.