Vídeo: Tenista quase acerta menino na arquibancada após jogar raquete no chão em Roland Garros

Atualmente ocupando a 63ª posição no ranking da WTA, Irina-Camelia Begu teve um ataque de raiva que acabou lhe custando caro nesta quinta-feira (26). Durante o confronto com Elaterina Alexandrova, a tenista romena surtou e jogou sua raquete no chão, o objeto acabou pulando e foi na direção da arquibancada, onde quase certou um menino que acompanhava a partida.

O incidente ocorreu no terceiro set, quanto Irina perdia por 2 a 0. Ao se dirigir para sua cadeira, a romena, de 31 anos, acabou arremessando a raquete, que tomou um rumo diferente do que ela imaginava.





Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I — Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022

Apesar de não ter atingido a criança, o menino começou a chorar por conta do susto. Begu foi em sua direção e pediu desculpas, o que não a poupou de receber as vaias do público presente. Irina recebeu uma advertência da organização de Roland Garros e retornou para o jogo.

“Gostaria de pedir desculpas por este incidente. Nunca fiz nada assim na minha carreira. Foi um momento constrangedor. Bati a raquete no chão e não achei que ia quicar daquele jeito. Repito: sinto muito e não quero mais falar sobre isso”, declarou o romeno em entrevista coletiva após a partida.

Irina acabou vencendo a tenista russa por 2 sets a 1 com parciais de 6-7 (3/7), 6-3 e 6-4.