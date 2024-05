Vídeo: tempestade de raios atinge vulcão em erupção na Guatemala

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 14:07 Para compartilhar:

Um vulcão em erupção foi atingido por raios na região de Antígua, na Guatemala, país da América Central, durante o mês de abril. As imagens do evento viralizaram nas redes sociais após serem gravadas por pessoas que estavam próximas ao Volcán de Fuego e queriam presenciar a atividade da estrutura. As informações são do Metro e da FOX Weather.

Confira o vídeo:

Volcanic lightning is an electrical discharge caused by a volcanic eruption rather than from an ordinary thunderstorm. Arises from colliding, fragmenting particles of volcanic ash, generate static electricity within the volcanic plume, known as dirty thunderstorm. pic.twitter.com/sNJuKUY5M7 — Himanshu Bhattacharjee🇮🇳 BHARAT (Modi’s family ) (@Himanshusb2) May 14, 2024

Na gravação, é possível ver o momento em que o vulcão em erupção é atingido por uma tempestade de raios. O Volcán de Fuego é um dos mais ativos da Guatemala, costumeiramente emitindo cinzas e lava. Um dos fatores responsáveis pelas descargas elétricas.

As cinzas que saem da estrutura se chocam com as nuvens e se esfregam, gerando eletricidade estática e soltando raios.

De acordo com o Instituto de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala, o vulcão emitiu cinzas a uma altura de 305 metros e se espalhou por quase 29 quilômetros.

A erupção do Volcán de Fuego que aconteceu em junho de 2018 foi responsável pela morte de 165 pessoas, de acordo com as autoridades guatemaltecas. Outras 260 ainda estão desaparecidas. Por três anos consecutivos, em 2021, 2022 e 2023, a estrutura teve atividade.