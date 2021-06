Vídeo: Teia de aranha gingante surpreende moradores na Austrália

Teias de aranhas gigantes em Longford, na Austrália, impressionaram moradores da região e as imagens viralizaram nas redes sociais. De acordo com a mídia local, as teias surgiram após dias de intensa chuva.

Conforme especialistas, as teias gigantes são criadas por uma tática de sobrevivência conhecida como “balonismo”. As teias são jogadas para que as aranhas possam subir a lugares mais altos, facilitando a locomoção e fugindo de enchentes.

“As aranhas que vivem no solo precisam sair dele muito rapidamente. A seda se agarra e se fixa na vegetação e elas podem escapar”, explicou o entomologista Ken Walker, ao jornal The Age. Conforme a mídia local, as teias devem se desintegrar até o final desta semana.

