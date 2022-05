Vídeo: Soldados ucranianos são levados para hospital no leste do país

Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, nesta quarta-feira (18), mostram combatentes ucranianos da fábrica Azovstal de Mariupol se entregando.

De acordo com o ministério, cerca de 694 combatentes se entregaram no último dia. O porta-voz chefe Igor Konashenkov disse que 51 dos combatentes feridos foram enviados para um hospital de Novoazovsk, no Leste da Ucrânia.





O órgão russo informou ainda que, somente nesta semana, quase mil soldados escondidos em Azovstal se entregaram.