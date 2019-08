Vídeo: site de pornografia grava filme em praia suja para denunciar poluição

Maior site de pornografia do mundo, o Pornhub postou um vídeo em sua conta do Instagram de uma campanha feita para combater a poluição nas praias oceanos. O filme chamado “O Pornô Mais Sujo” foi gravado em uma das praias mais sujas do mundo. A cada visualização do vídeo, a produtora promete fazer uma doação para a ONG Ocean Polymers.

“A poluição dos oceanos tornou-se no maior problema global da nossa vida e está piorando. É por isso que é imperativo usar a nossa plataforma para aumentar a consciencialização e inspirar mudanças — não apenas por agora, mas também pelas gerações que vêm a seguir”, afirmou em um comunicado o vice-presidente do site, Corey Price.