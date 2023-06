Vídeo simula implosão do submarino Titan e viraliza nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 8:37 Compartilhe

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a simulação da implosão que teria acontecido no submarino Titan, da empresa OceanGate, que sumiu no dia 18 de junho no Oceano Atlântico. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou, na quinta-feira, 22, que os cinco tripulantes morreram durante uma expedição para observar os destroços do Titanic.

Veja o vídeo

O que aconteceu:

A animação, divulgada no TikTok, mostra como a pressão do submersível teria gerado a implosão. As imagens apresentam um modelo submarino e foram compartilhadas pelo perfil “starfieldstudio”, de animação 3D;

O vídeo foi compartilhado antes de a Guarda Costeira dos Estados Unidos ter confirmado que os destroços encontrados por um robô na área de buscas apontam que houve uma implosão catastrófica;

“Com o colapso instantâneo pela pressão, o casco aqueceria imediatamente o ar no submarino até aproximadamente a temperatura da superfície do sol, enquanto uma parede de metal e água do mar esmagaria de uma ponta do barco à outra em cerca de 30 milissegundos”, informou o vídeo;

A animação rapidamente viralizou no TikTok e já conta com mais de 1,3 milhão de curtidas e 23,3 mil comentários.

Como ocorre uma implosão?

Uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo faria o submersível colapsar sobre si mesmo em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água;

A morte seria praticamente instantânea para os tripulantes.

