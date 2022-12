VÍDEO: Simone Mendes ganha rolex cravejado de diamantes do marido e valor choca fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 18:27 Compartilhe





A cantora Simone Mendes (38) usou seu canal do YouTube, neste domingo, 25, para mostrar alguns presentes que ganhou do marido, o empresário Kaká Diniz, com quem é casada desde 2013.

Entre as peças, estava um no melhor estilo ostentação: um relógio rolexcom diamantes avaliado em mais de R$ 112 mil.







“Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também”, diz Simone. “E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro”, ainda sugeriu Kaká.

