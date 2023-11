Vídeo: Simone e Simaria se reencontram em festa de casamento e internautas apontam ‘climão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

Desde que anunciaram o fim da dupla Simone & Simaria, em agosto de 2022, após uma série de polêmicas envolvendo a relação entre as irmãs, elas foram vistas juntas poucas vezes. Em maio, inclusive, Simaria não esteve presente na festa de aniversário de Simone Mendes. Contudo, na última quarta-feira, 29, as duas foram celebrar o casamento do irmão caçula, Caio Mendes, com Mayara Cardoso.

Em um trecho de vídeo do momento, que circula nas redes sociais, Simaria cumprimenta algumas pessoas no altar e não fala com a Simone. Na ocisão, ambas usam vestido cor de rosa, na paleta das madrinhas de casamento.

Nas redes sociais, o público aponta “climão” no reencontro entre as irmãs e critica a postura de Simaria; confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central da Fama (@centraldafama)

