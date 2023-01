VÍDEO: Simaria dança sucesso da época da dupla com Simone, apenas de top e calcinha branca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2023 - 7:42 Compartilhe

Simaria se divertiu gravando um vídeo para comemorar um ano do seu sucesso “Vontade de Morder“, neste sábado 15/1.





No vídeo a sertaneja aperece deslumbrante dançando apenas de top e calcinha branca, fazendo a coreografia da musica que fez sucesso na época que ainda fazia a dupla com a irmã Simone. Será uma reaproximação?

+ VÍDEO: Iza visita Bangkok e mostra sua culinária bizarra, tem até escorpião no espeto

+ Luciana Gimenez recebe alta do hospital após quebrar a perna em acidente nos EUA

+ Virginia Fonseca posa nua para exibir costas descascadas: “Tudo manchado”

Confira a letra de Vontade de Morder de Simone e Simaria com participação de Zé Felipe

(Só sofre de amor)

(Quem não tem dinheiro pra beber!)





Eu não vou me envolver

Tem cara de quem vai me fazer sofrer

Eu não vou me envolver

Você é só rolê

Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso

Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo

Só mais uma vez

Ai, papai, me apaixonei

Esse teu beijo vagabundo

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

Esse teu beijo vagabundo

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

(Zé Felipe!)

(Pode colocar o capacete, que lá vem pedrada!)

(Piseiro bom é pisero com reggaeton)

(Vai, chama!)

Eu não vou me envolver

Tem cara de quem vai me fazer sofrer

Eu não vou me envolver

Você é só rolê





Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso

Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo

Só mais uma vez

Ai, papai, me apaixonei

Esse seu beijo vagabundo

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

Esse seu beijo vagabundo

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

Esse teu beijo vagabundo (desabafa, coleguinha!)

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

Esse teu beijo vagabundo

Carinha de quem não vale nada

Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa

Vontade de morder, apertar, levar pra casa

Veja o clipe de Vontade de Morder

Vídeo e fotos: Reprodução Twitter @SimariaMendes

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias