VÍDEO: shows de Marinho e Vitinho! Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Boavista

O Flamengo teve uma vitória sem sustos e de imponência diante do Boavista, por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela 3ª rodada do Carioca. Marinho (estreante), Pedro e Gabi fizeram os gols, todos com assistência de Vitinho, o dono do jogo, marcado também pela estreia de Paulo Sousa. Veja os gols no vídeo acima.

Agora, Paulo Sousa inicia a preparação para o seu primeiro clássico no comando do Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 4ª rodada do Estadual.

Flamengo venceu o Boavista nas estreias de Marinho e Paulo Sousa (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

