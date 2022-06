Vídeo: Show de Maria Rita tem ‘Ele Não’ e coro para Lula em bar de SP

Maria Rita foi a atração do Bar-Templo de Fé, tradicional espaço de shows de samba, na Mooca, região Leste de São Paulo, na noite dessa segunda-feira (13). Além de comemorar o aniversário de 11 anos do local e o Dia de Santo Antônio com seu repertório “Samba da Maria”, a artista também embalou o público a cantar a frase “Ele Não”, em repúdio ao presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo,fica evidente que Maria Rita se diverte com a plateia e chega a cantarolar “Naninanão”, reforçando sua desaprovação. Momentos antes, os fãs da filha de Elis Regina já haviam feito uma manifestação espontânea com direito a coro a favor de Luís Inácio Lula da Silva, candidato à presidência nas eleições deste ano pelo PT. A grande maioria dos presentes, entre eles, muitos membros da comunidades LGBTQIA+, manifestava apoio ao petista gritando “Olê olê oleleá, Lula, Lula”.





Das 19h à quase 1h da madrugada, cerca de 300 pessoas se reuniram no estabelecimento, que é conhecido pelo respeito a diferentes crenças e destaca as entidades da umbanda na decoração. Simpática com os fãs, Maria Rita chegou a conversar com alguns deles no camarote após a apresentação e atendeu a pedidos de fotos.

Os clientes pagaram de R$ 70 (pista) a R$ 1.200 (mesa bistro premim para 4 pessoas) para participar do evento. Os baldes de cerveja Amstel, na promoção de 6 garrafas a R$ 105, e as porções de quitutes de boteco, como o Bolinho de Feijoada (R$ 42), estavam entre os mais pedidos.

Assista a seguir: