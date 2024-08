Vídeo: sem proteção, acrobata do Cirque du Soleil despenca de aparelho e é hospitalizada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Uma acrobata do Cirque du Soleil caiu durante um movimento que fazia em um aro durante a apresentação “Kooza”, que ocorreu em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, neste sábado, 24. A russa Maria Konfektova foi hospitalizada e está em estado estável, de acordo com a organização do evento.

As imagens da mulher caindo sem uma rede de proteção por baixo foram gravadas por uma criança de dez anos e viralizaram nas redes sociais. As informações são do “Daily Mail”.

Confira o vídeo:

IMPRESIONANTE Accidente en el Cirque du

Soleil: acróbata rusa cayó al piso, desde un aro suspendido en el aire, ante la mirada impotente de los asistentes al espectáculo ‘KOOZA’, en el Portland Expo Center. Marlia Konfektova, cayó desde unos 4,5 y, afortunadamente, sobrevivió. pic.twitter.com/xZnj21dgwd — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) August 28, 2024

Na gravação, é possível notar a russa realizando acrobacias giratórias em um aro antes de se desequilibrar e cair, batendo a cabeça no chão do palco em que acontecia a apresentação. Maria chegou a sofrer um sangramento no nariz, mas não sofreu ferimentos graves.

A causa exata do incidente ainda está sob investigação. A russa foi a única acrobata que utilizou o aro durante os treinos e na apresentação, de acordo com o Cirque du Soleil.

Após a queda, o Kooza foi brevemente interrompido para que a mulher fosse atendida por uma equipe médica e transportada para uma unidade de saúde.