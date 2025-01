Vídeo: SBT usa inteligência artificial para homenagear Marcelo Rezende e sofre críticas

O SBT usou a inteligência artificial para recriar a voz do jornalista Marcelo Rezende, que morreu vítima de câncer em 2017.

A homenagem foi feita nessa sexta-feira, 3, para transmitir um recado ao apresentador Bruno Peruka, substituto de José Luiz Datena no programa Tá na Hora.

“Bruno Peruka, meu garoto, eu estava com saudade de você. Vê se toma juízo nessa cabeça. Falando em cabeça, seu cabelo continua muito feio. Vou te fazer um pedido, corta para mim meu filho. Espero que esteja se comportando no programa do meu amigo Datenão, porque essa é a casa do maior nome da história da televisão brasileira, o mestre Silvio Santos”, falou a voz artificial.

A iniciativa dividiu opiniões nas redes sociais, e fez até Marcelo Rezende entrar nos trending topics do X (antigo Twitter). Muitos usuários criticaram o uso da IA para recriar a voz do jornalista morto, transmitindo uma mensagem que não foi elaborada originalmente por ele.

“Isso aqui é tenebroso e mórbido demais. No que adiciona de útil pra vida de qualquer um um áudio computadorizado de uma pessoa falecida? Não foi o Marcelo Rezende que falou e não são palavras dele. Isso é uma falta de respeito e de noção”, escreveu um usuário.

De acordo com a emissora, a iniciativa de usar IA para recriar a voz de Rezende foi aprovada pela família do jornalista.