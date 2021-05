VÍDEO: Santa Cruz perde na estreia da Série C; confira os gols

Visitando o time do Manaus pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, o Santa Cruz começou mal a competição em duelo do Grupo A perdendo por 2 a 0 onde ambos os gols foram marcados pelo atacante Vanílson. Veja!

Partida foi válida pelo Grupo A da competição (João Normando/FAF)

