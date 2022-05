Vídeo: Russos divulgam imagens de soldados detonando minas em Mariupol

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens do que afirma ser o trabalho de unidades de engenharia russas que desminam a costa do Mar de Azov, perto do porto de Mariupol.

O vídeo mostra soldados encontrando e explodindo munições não detonadas.





Todos os projéteis e minas detectados são detonados no local usando cargas aéreas; no decorrer do trabalho, os sistemas robóticos de desminagem Uran-6 são amplamente utilizados para destruir minas.

Segundo o Ministério, até o momento, sapadores (especialistas em engenharia militar) já examinaram mais de 50 quilômetros da costa do Mar de Azov, onde mais de 300 munições diversas foram neutralizadas.

No total, os especialistas do destacamento do Centro Internacional de Ação contra Minas destruíram mais de 6.000 objetos explosivos desde o início de seus trabalhos no território da República, diz o ministério.

As alegações não puderam ser verificadas de forma independente.