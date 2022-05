Vídeo: Russos correm desesperados após drone ucraniano jogar bomba em trincheira

https://www.youtube.com/watch?v=tT–SseKP_A

Os militares ucranianos disseram em um comunicado: ‘Um inimigo desmoralizado, moralmente e fisicamente exausto é sempre uma presa mais fácil para nossos soldados das Forças de Defesa. E os operadores das Forças de Operações Especiais [SSO] das Forças Armadas da Ucrânia conhecem muitas maneiras de manter os russos em suspense’.

Aqui está um vídeo de como um pequeno drone nas mãos hábeis do operador de SSO, com luz e baixo custo munição, pode causar pânico considerável nas posições dos ocupantes na área de Severodonetsk.’Como resultado do ataque, de acordo com nossos soldados, quatro russos receberam um status ‘bom’ e voltarão para casa em sacos para corpos. A unidade desmoralizada dos ocupantes deixou a posição em pânico.





“Na linha de frente, nossos operadores participam dessa ação o tempo todo. É importante para nós que os invasores russos esperem perigo a cada minuto, se cansem e percam a atenção importante na frente. Soldados da SSO da Ucrânia realizam essa tarefa surpreendentemente bem. As tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que o Kremlin chamou de ‘operação militar especial’.

De 24 de fevereiro a 24 de maio, as perdas totais em combate das tropas russas são de cerca de 29.350 pessoas, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. sistemas de artilharia, 201 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 93 sistemas antiaéreos, 205 aviões de guerra, 170 helicópteros, 2.213 veículos automotores e tanques de combustível, 13 embarcações, 480 veículos aéreos não tripulados, 43 unidades de equipamentos especiais e 112 mísseis de cruzeiro.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou a invasão da Ucrânia pela Rússia de um ‘fracasso absoluto’ e disse que os líderes russos estavam com medo de reconhecer ‘que erros catastróficos foram cometidos no mais alto nível militar e estatal’. cidades do sul de Kherson, Melitopol, Berdiansk, Enerhodar e Mariupol, atualmente ocupadas por forças russas.