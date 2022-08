Vídeo: Russos afirmam ter matado 100 mercenários estrangeiros na região de Kharkiv

Da Redação com AP 16/08/2022 - 17:12 Compartilhe

As Forças Aeroespaciais russas afirmam ter matado mais de 100 militantes da Polônia e da Alemanha e feriram mais de 50 em um ponto de implantação temporária na região de Kharkiv, segundo o Ministério da Defesa russo.

“Armas de alta precisão das Forças Aeroespaciais atingiram um ponto de implantação temporária de mercenários estrangeiros perto do assentamento de Zolochiv, região de Kharkiv. Mais de cem militantes da Polônia e da Alemanha foram mortos e mais de 50 feridos”, disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov, no briefing diário de segunda-feira, dia 15.

Konashenkov também relatou uma série de ataques a forças ucranianas nas regiões de Kherson e Donetsk.

As perdas totalizaram 160 pessoas em Kherson e 260 na região de Donetsk, respectivamente, disse Konashenkov.

As alegações não puderam ser verificadas de forma independente.

O Ministério da Defesa da Rússia também divulgou na segunda-feira imagens do que disse ser um trabalho de combate dos sistemas de mísseis táticos operacionais Iskander do Distrito Militar Ocidental, realizando ataques contra a infraestrutura militar das Forças Armadas da Ucrânia.

Iskander refere-se a armas de alta precisão com alcance de até 500 quilômetros (311 milhas), diz o texto que acompanha.