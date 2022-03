Vídeo: Rússia mostra coluna militar supostamente a caminho de Kiev

A mídia estatal russa divulgou no domingo imagens do que disse ser uma coluna de militares russos indo em direção à capital ucraniana, sem fornecer detalhes exatos.

Autoridades ucranianas e a mídia têm relatado aumento de combates e tiros dentro de Kiev nos últimos dias, com imagens de satélite mostrando um acúmulo e remanejamento dos militares russos fora da capital ucraniana.

Em outros lugares, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que mostram um veículo aéreo não tripulado militar realizando operações de reconhecimento e ataques, destruindo um lançador múltiplo de foguetes ucraniano.

A Associated Press não conseguiu verificar de forma independente a data ou localização do material ou as condições em que foi filmado.

Saiba mais