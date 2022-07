Vídeo: Rússia avança sobre a região de Donbas, e população vive horror de tiros e explosões

As forças russas estão lentamente ganhando terreno na região de Donbas, no leste da Ucrânia.







O exército russo ocupa o lado norte do rio Donets – algumas centenas de metros das trincheiras ucranianas no lado sul.

As principais cidades da região, Soledar e Bakhmut, estão sendo fortemente bombardeadas, e as pessoas vivem com medo.

Em Soledar, as pessoas só saem de seus blocos de apartamentos para emergências.

Um carro estranho pode ser visto nas ruas desertas e a ameaça de disparos de bombas ou foguetes é constante, com fragmentos de bombas marcando as estradas.

Não há energia ou água em Soledar, e os moradores estão aterrorizados, acampando ao lado de seus abrigos antibombas.

Uma mulher diz que não está mais viva, apenas sobrevivendo em um pesadelo sem fim.

“O que posso dizer? Como podemos viver aqui quando eles estão atirando na sua cabeça?”, ela disse.

Analistas militares acreditam que as forças russas estão concentrando seus esforços na captura das cidades de Bakhmut e Siversk, na província de Donetsk.

Bakhmut está sendo lentamente esmagada por projéteis, e foguetes estão caindo lá todos os dias.

Um homem, que se identifica como Ruslan, diz que quer a vitória da Ucrânia, mas, mais do que isso, quer paz e estabilidade – mesmo que isso signifique ceder território e viver sob ocupação russa.

“Eles deveriam ter dado todo o território (Donbas) no começo. Eles poderiam evitar muitas vítimas”, disse ele.

As pessoas em Bakhmut já sabem o que a Rússia fará para atingir seus objetivos, com alvos civis frequentemente atingidos.

A escola local está em ruínas, destruída por um ataque aéreo.

Há lembranças de como era a vida, com fotos de crianças em idade escolar penduradas nas paredes em meio aos escombros.

Mas agora há apenas o som da violência aqui, com a guerra parecendo improvável que termine tão cedo.