VÍDEO: Rogério Ceni fala sobre protestos de torcedores após derrota do São Paulo

Após a derrota do São Paulo por 1 a 0 nesta terça-feira (8), em jogo contra o Internacional no Morumbi, os torcedores presentes no estádio realizaram uma série de protestos ao término da partida. Entre estes, nomes de boa parte do elenco e do presidente Julio Casares foram citados. Rogério Ceni, que foi poupado pelos torcedores presentes, se manifestou a respeito. Veja vídeo!

Ceni foi um dos poucos nomes que não foram criticados pelos torcedores no Morumbi (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

