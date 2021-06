Vídeo: Repórter usa link ao vivo sobre previsão do tempo para acusar canal de TV de censura

A repórter Ivory Hecker foi demitida após usar um link ao vivo sobre previsão do tempo para acusar seus chefes de censura. A comunicadora do canal de TV Fox 26 Houston denunciou o ato após ser chamada para falar sobre o clima na cidade de Houston no jornal da afiliada local do canal Fox News.

Durante a transmissão do tempo, Ivory rapidamente expôs a suposta censura e promoveu o site de uma organização de extrema-direita no qual ela prometeu detalhar suas acusações.

“Antes de ir para a história, quero que vocês, os espectadores, saibam que a Fox Corp está me forçando a impedir que certas informações cheguem a vocês, os espectadores”, disse a repórter.

“Pelo que tenho investigado, não sou a única repórter sujeita a isso. Vou divulgar algumas gravações mostrando o que acontece por trás das câmeras na Fox, porque diz respeito a vocês, os espectadores”, acrescentou Hecker.

A comunicadora encerrou a exposição das acusações divulgando o site da organização de extrema-direita no qual prometeu expor suas gravações e, depois, falou sobre as altas temperaturas registradas em Houston, no Texas, nos últimos dias.

Segundo o The Guardian, a organização de extrema-direita divulgada pela repórter promove fake news com ataques a jornalistas e políticos do partido democrata.

Logo após ser demitida, Ivory fez uma publicação em sua conta no Instagram agradecendo o apoio recebido de seus fãs e seguidores. “Os comentários de vocês são lindos. Muitos de nós estamos no mesmo barco (…) Obrigada pelo apoio!”, escreveu.

BREAKING: Fox 26 Houston TV Reporter @IvoryHecker Informs Network LIVE ON AIR That She Has Been Secretly Recording Them and Intends on Telling Her Story to Project Veritas #Fox26Whistleblower pic.twitter.com/wKbb1SaDGN — Matthew Tyrmand (@MatthewTyrmand) June 14, 2021

