Vídeo: repórter é agredido durante reportagem ao vivo em manifestação no México

Um repórter foi agredido durante uma entrada ao vivo no México. Juan Manuel Jiménez, da emissora ADN40, recebeu um soco de um homem presente em uma manifestação contra a violência de gênero na Cidade do México. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

O jornalista era alvo de protesto de alguns manifestantes, que atiravam objetos em sua direção. Enquanto falava virado para a câmera, um homem de boné que acompanhava a equipe de reportagem o atingiu com um soco, deixando Jiménez desacordado no chão.

No Twitter, o canal ADN40 publicou o vídeo do incidente e condenou “qualquer tipo de violência”. Na mesma rede social, Jiménez agradeceu as mensagens de apoio e disse esperar que “a agressão covarde não fique impune”.

Veja abaixo o momento da agressão: