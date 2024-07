Vídeo: repórter da Band é furtado, corre atrás de ladrão e recupera aparelho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O repórter Douglas Santucci, da TV Band, teve seu aparelho celular furtado por um homem de bicicleta em Curitiba, no Paraná. Em um vídeo divulgado pela própria emissora, é possível ver a cena.

Douglas caminha pela rua, enquanto tenta chamar um carro de aplicativo, quando um rapaz de blusa azul passa de bicicleta e toma o celular das mãos do jornalista. Em seguida, o repórter corre atrás do ladrão, o derruba e consegue recuperar o seu aparelho.

“Estava dando um zoom para ver se estava no local correto e, por este motivo, estava ‘compenetrado’ no celular. Não percebi a aproximação do cara. E levou o meu aparelho, tirou da minha mão. Corri atrás dele e, na hora que consegui alcançá-lo, dei uma rasteira na bicicleta”, afirmou Santucci durante o “Brasil Urgente” da Band.

“Não encostei nele, justamente para evitar uma briga e/ou qualquer tipo de situação/confusão e para poder ficar na minha razão. Ele conseguiu levantar, pegar a bicicleta, quando veio outra ciclista, que achou que não tinha recuperado o celular, e tromba com ele, dá mais um chute”, completou.

Veja a cena:

