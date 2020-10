VÍDEO: Remo goleia o Imperatriz, Paysandu bate o Treze fora de casa; veja os gols da Série C

A abertura da 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi de felicidades para a dupla paraense Remo e Paysandu. Afinal de contas, enquanto o Paysandu venceu o Treze por 1 a 0, na Paraíba, o Remo foi ainda mais além e, no Mangueirão, goleou o lanterna Imperatriz por 5 a 0.

Remo goleou o Imperatriz no Mangueirão (Samara Miranda/Remo)

Clique no player acima e confira os gols da implacável vitória do Leão Azul. No player abaixo , veja os gols do triunfo do Papão do Norte.

