VÍDEO: Relembre o milésimo gol de Pelé, camisa 10 que completa 81 anos

Uma das páginas mais bonitas da trajetória de Pelé foi escrita na história do Maracanã. O “Rei do Futebol”, que completa 81 anos neste sábado (23), alcançou o milésimo gol de sua carreira no Maior do Mundo.

O feito aconteceu no dia 19 de novembro de 1969. Com a camisa do Santos, o “Atleta do Século” converteu uma cobrança de pênalti contra o Vasco e entrou para a história. A partida foi vencida pelos santistas por 2 a 1, em jogo válido pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Veja no vídeo acima!

