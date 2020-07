VÍDEO: Relembre momentos de Del Bosque na seleção da Espanha

O currículo de Vicente Del Bosque como treinador do Real Madrid já seria suficiente para fazer inveja a muitos colegas de profissão. Afinal de contas, pelo clube da capital da Espanha, o ‘Bigodón’, como é conhecido, venceu duas vezes a Liga dos Campeões da UEFA, duas vezes o Campeonato Espanhol, duas vezes a Supercopa da Espanha, uma vez a Supercopa da Uefa e uma vez o Mundial de Clubes.

Contudo, não bastasse o período vitorioso no Santiago Bernabéu, Del Bosque fechou sua carreira com chave de ouro na Seleção Espanhola. Em 2008, ele assumiu o comando técnico no lugar de Luis Aragonés, após a conquista da Eurocopa, com um único objetivo: ganhar a Copa do Mundo. Um ano depois, o natural de Salamanca conseguiu o objetivo.

(Vicente Del Bosque treinou a Espanha entre 2008 e 2016

Na histórica campanha da Roja na África do Sul, o título serviu para quebrar em definitivo os estigmas que associavam a seleção espanhola aos fracassos nos momentos decisivos. Com seis vitórias em sete jogos, quatro gols marcados e nenhum sofrido no mata-mata, a Espanha deixou para trás Portugal, Paraguai, e Alemanha antes da final contra a Holanda.

No dia 11 de julho de 2010, os espanhóis bateram a Holanda por 1 a 0, gol de Iniesta, e abraçaram o mundo pela primeira vez. Dois anos depois, Del Bosque comandou a Espanha ao bi-campeonato europeu, com uma goleada contra a Itália, na decisão, por 4 a 0. Devido às conquistas, Del Bosque foi condecorado pelo Rei Juan Carlos I, em 2011, com a primeira marquês de del bosque do país, honorário criado justamente em sua homenagem.

